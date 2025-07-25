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Прокопчанка добровольно выдала найденное в шкафу незаконное оружие

В Прокопьевске инспекторы лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии выразили благодарность местной жительнице. Гражданка добровольно выдала незаконное оружие.

По предварительной информации, во время уборки в доме покойного деда женщина заметила в одном из шкафов неизвестное ей ружье. Проявив бдительность, горожанка отнесла находку правоохранителям. Как оказалось, ружье, о котором женщина не знала, могло находиться в шкафу более 40 лет.

Предварительно установлено, что найденным оружием является гладкоствольное двуствольное оружие ТОЗ-16. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой может быть принято решение о выплате горожанке денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
25/07/2025
Общество
Прокопьевск
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