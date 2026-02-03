Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с детьми

Прокуратура Кемеровской области-Кузбасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего дежурного специального учебно-воспитательного учреждения. Он обвиняется по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением).

По версии следствия, в период с января по март 2025 года обвиняемый из-за непослушания и несоблюдения детьми режима учреждения жестоко обращался с четырьмя несовершеннолетними воспитанниками 14 и 15 лет. Мужчина оскорблял подростков, наносил удары по различным частям тела детей, применял недозволительные методы воспитания.

Один из мальчиков сообщил о происходящем в учреждении матери, которая обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

kuzbassnews.ru
03/02/2026
