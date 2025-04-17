Прокуратура Рудничного района Кемерово направила в суд уголовное дело о поджоге автомобиля

Прокуратура Рудничного района Кемерово утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Он обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога).

По версии следствия, в ночь с 25.03.2022 на 26.03.2022 обвиняемый попросил своего знакомого подвезти его в микрорайон «Радуга». Прибыв на место, мужчина попросил приятеля подождать его в автомобиле, а сам пешком отправился во дворы многоквартирных домов, расположенных по проспекту Шатхёров в городе Кемерово, где на парковочном месте у дома № 68 находился автомобиль марки «Ниссан Икс-Треил», 2012 года выпуска, принадлежащий одному из жильцов, и вылил из принесённой с собой емкости на переднюю часть автомобиля легковоспламеняющуюся жидкость, после чего поджег данный автомобиль.

Как только «Ниссан» загорелся, поджигатель убежал с места происшествия и вернулся к ожидавшему его в автомобиле товарищу, с которым уехал с места происшествия.

В результате автомобилю были причинены термические повреждения, не позволяющие его эксплуатировать, а его владельцу - значительный материальный ущерб в размере 1,5 млн рублей.

Установленный сотрудниками отдела полиции «Рудничный» Управления МВД России по городу Кемерово по «горячим следам» мужчина отрицал причастность к совершенному поджогу, выдвинув свою версию, по которой он в момент совершения преступления находился в другом месте. В связи с отсутствием достаточных доказательств вины мужчины производство по уголовному делу было приостановлено.

После тщательного анализа прокуратурой района материалов уголовного дела спланированы и успешно проведены дополнительные следственные и оперативные мероприятия, проведена видеотехническая экспертиза, которая позволила по имеющимся записям с камер уличного видеонаблюдения с домофонов идентифицировать личность поджигателя.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Рудничный районный суд города Кемерово. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области