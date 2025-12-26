Прокуратурой Ленинска-Кузнецкого организована проверка по факту смертельного ДТП, в котором погибли трое граждан, в том числе несовершеннолетний

25 декабря около 10 часов 40 минут на 171 км трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий произошло дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля Фольксваген Поло, двигаясь со стороны города Новосибирска в сторону города Ленинск-Кузнецкого, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с фургоном Газель.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и два его пассажира 19-и и 16-и лет от полученных травм скончались на месте. Еще один 16-летний пассажир с повреждениями различной степени тяжести госпитализирован.

По данному факту прокуратурой города Ленинск-Кузнецкого организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратурой поставлены на контроль результаты процессуальной проверки, организованной по факту ДТП органами полиции.

Фото: пресс-служба Прокуратуры области