Росгвардейцы обеспечили безопасность матча плей-офф Кубка России по волейболу в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выполнили задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности на матче Кубка России по волейболу памяти Константина Ревы, собравшем более тысячи зрителей.

В спортивном комплексе «Арена» в рамках волейбольного турнира сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии осуществляли охрану зала и прилегающей территории, контролируя общественный порядок и обеспечивая безопасность спортсменов и зрителей. Московская команда «Динамо» одержала победу со счётом 3:0 над командой «Кузбасс».

Благодаря профессионализму и слаженной работе правоохранителей спортивное событие прошло без происшествий.

Фото: Росгвардия