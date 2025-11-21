Росгвардейцы оказали содействие в задержании разыскиваемого похитителя ювелирных украшений

В городе Осинники экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог задержать местного жителя, который мог совершить кражу ювелирных украшений.

В утреннее время росгвардейцы получили информацию о местонахождении злоумышленника, который может быть причастен к имущественному преступлению. В одном из частных домов совместно с правоохранителями стражи правопорядка задержали 27-летнего горожанина.

По предварительной информации, ранее мужчина пригласил в гости приятельницу, воспользовался моментом и похитил её ювелирное изделие, после чего сбыл в ломбарде. Кроме этого, гражданин может быть причастен к другому аналогичному хищению золотых украшений.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Стоит отметить, что важную роль в оперативном реагировании на противоправные действия играет насыщение маршрутов патрулирования экипажами войск правопорядка. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел, а также предоставляет дополнительные возможности трудоустройства для желающих внести вклад в обеспечении правопорядка в регионе.

Фото: Росгвардия