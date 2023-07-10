Росгвардейцы помогли вернуть горожанке несовершеннолетнего сына

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Павла Захарченко и младшего сержанта Михаила Одинцова разыскал 15-летнего ребенка, которого около суток искала мать.

В вечернее время наряды Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили ориентировку на пропавшего несовершеннолетнего горожанина. Приступив к поискам, росгвардейцы обследовали дворовые территории и спустя время обнаружили на улице Максима Горького разыскиваемого подростка в компании друзей.

По предварительной информации, юный горожанин в вечернее время отправился на прогулку с друзьями и не вернулся к назначенному времени. После безуспешных попыток связаться с сыном мать обратилась за помощью к правоохранителям.

Для профилактической работы росгвардейцы передали найденного подростка сотрудникам ПДН.

Фото: Росгвардия