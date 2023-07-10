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Росгвардейцы помогли вернуть горожанке несовершеннолетнего сына

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Павла Захарченко и младшего сержанта Михаила Одинцова разыскал 15-летнего ребенка, которого около суток искала мать.

В вечернее время наряды Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили ориентировку на пропавшего несовершеннолетнего горожанина. Приступив к поискам, росгвардейцы обследовали дворовые территории и спустя время обнаружили на улице Максима Горького разыскиваемого подростка в компании друзей.

 По предварительной информации, юный горожанин в вечернее время отправился на прогулку с друзьями и не вернулся к назначенному времени. После безуспешных попыток связаться с сыном мать обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для профилактической работы росгвардейцы передали найденного подростка сотрудникам ПДН. 

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
10/07/2023
Общество
Происшествия
Топки
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