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Росгвардейцы предотвратили порчу имущества охраняемого объекта

 В Осинниках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нарушителя общественного порядка, который грозил повредить имущество магазина.

В дневное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый супермаркет на улице Победы. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили агрессивного посетителя, который конфликтовал с работниками торговой точки. Стражи правопорядка успокоили и задержали 35 летнего жителя Алтайского края с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, подвыпивший посетитель стал провоцировать персонал супермаркета на конфликт. После просьбы покинуть магазин, задержанный начал вести себя неадекватно и попытался нанести повредить имущество, нанося удары по стеклопакету входной двери. Работники магазина вызвали наряд Росгвардии, который оперативно прибыл и пресек противоправные действия.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Осинники
kuzbassnews.ru
10/07/2023
Происшествия
Осинники
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