Росгвардейцы пресекли попытку хищения из ювелирного салона

В городе Белово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардия пресекли противоправные действия в ювелирном салоне и обеспечили безопасность его работнице.

В дневное время экипаж Росгвардии оперативно прибыл по сигналу тревоги к объекту, расположенному на улице Советской. На месте росгвардейцы выявили мужчину с признаками неадекватного поведения, который при появлении правоохранителей достал нож и стал высказывать угрозы причинения вреда самому себе.

Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны мужчина был успокоен и задержан. Им оказался 22-летний местный житель.

По предварительной информации, задержанный предпринял попытку хищения ювелирных изделий. Работница салона своевременно обнаружила противоправные действия, ограничила доступ из объекта и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам органов внутренних дел. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
22/04/2026
Происшествия
Белово
