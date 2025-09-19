Росгвардейцы задержали кемеровчанку с сумкой похищенного свежего мяса

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленницу, пытавшуюся похитить продукты питания из охраняемой торговой точки.

Вечером росгвардейцы прибыли на сигнал тревоги в гипермаркете на Ленинградском проспекте. На месте происшествия стражи правопорядка задержали для выяснения обстоятельств посетительницу, в сумке у которой находился неоплаченный товар.

По предварительной информации, 54-летняя кемеровчанка сложила в свою сумку более двух килограммов различной мясной продукции и стейк лосося на общую сумму около 2,5 тысячи рублей. На кассе она оплатила другой товар и попыталась скрыться с похищенным. Однако её действия были замечены бдительными работниками торговой точки, которые незамедлительно вызвали наряд Росгвардии.

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

Фото: Росгвардия