Росгвардейцы задержали похитителя бензопилы из ломбарда

В Ленинске-Кузнецком сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали предполагаемого виновника в совершении кражи строительного инструмента из ломбарда.

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о местонахождении злоумышленника, который может быть причастен к имущественному преступлению. Прибыв в комиссионный магазин на улице Суворова, стражи правопорядка обнаружили и задержали 39-летнего местного жителя, который пытался сбыть похищенную технику.

По предварительной информации, ранее задержанный в ломбарде воспользовался моментом, взяв бензопилу, и скрылся в неизвестном направлении. После безуспешной попытки остановить злоумышленника, работница сообщила об инциденте сотрудникам органов внутренних дел, которые установили злоумышленника и передали ориентировку в места возможного сбыта. Спустя время злоумышленник пришел в другой ломбард, где его сразу же узнали и сообщили правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия