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Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, который нанес ножевое ранение сожительнице

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали горожанина за причинение ножевых ранений сожительнице.

В дневное время росгвардейцы получили сигнал о совершении противоправных действий в отношении 40-летней горожанки в многоквартирном доме по улице Грдины. На адрес незамедлительно прибыл экипаж войск правопорядка, задержавший в жилище предполагаемого виновника с признаками алкогольного опьянения, которым оказался 38-летний местный житель.

По предварительной информации, во время распития спиртных напитков в гостях между сожителями возник словесный конфликт. Мужчина якобы расстроился из-за высказываний своей возлюбленной и, взяв кухонный нож, мог нанести несколько порезов предплечья гражданке. Злоумышленник самостоятельно вызвал медиков и обратился за помощью к правоохранителям. Сигнал о происшествии был передан ближайшему экипажу Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
17/06/2025
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