Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника сбоя в работе городских светофоров

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия местного жителя, из-за которых могла быть нарушена работа системы светофорного оборудования в одном из районов города.

В вечернее время правоохранителям поступил сигнал от работника организации, отвечающей за эксплуатацию объектов дорожного движения. Специалист обнаружил повреждённый участок кабеля, обеспечивающего функционирование светофорного объекта, а также заметил предполагаемого виновника, который скрылся с места происшествия.

На адрес был направлен экипаж Росгвардии, который выяснил приметы злоумышленника и приступил к поискам. Вскоре росгвардейцы обнаружили и задержали 33-летнего мужчину, подходящего под описание. По предварительной информации, задержанный мог срезать кабель из технологического колодца с целью последующего сбыта в пункте приёма цветного металла.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробности будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия