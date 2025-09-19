Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника сбоя в работе городских светофоров

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия местного жителя, из-за которых могла быть нарушена работа системы светофорного оборудования в одном из районов города.

В вечернее время правоохранителям поступил сигнал от работника организации, отвечающей за эксплуатацию объектов дорожного движения. Специалист обнаружил повреждённый участок кабеля, обеспечивающего функционирование светофорного объекта, а также заметил предполагаемого виновника, который скрылся с места происшествия.

На адрес был направлен экипаж Росгвардии, который выяснил приметы злоумышленника и приступил к поискам. Вскоре росгвардейцы обнаружили и задержали 33-летнего мужчину, подходящего под описание. По предварительной информации, задержанный мог срезать кабель из технологического колодца  с целью последующего сбыта в пункте приёма цветного металла.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробности будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/09/2025
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus