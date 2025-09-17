Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали злоумышленницу, которая на фоне устроенного скандала пыталась похитить элитный бренди

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемую похитительницу алкогольной продукции, которая оказалась в розыске по подозрению в серии аналогичных преступлений.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу тревожной кнопки в охраняемый магазин на проспекте Советском. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 31-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения, нарушавшую общественный порядок в торговом зале. В ходе проверки выяснилось, что под верхней одеждой у женщины находилась коробка с элитным бренди стоимостью около 3 500 рублей, которую она пыталась вынести без оплаты.

По предварительной информации, посетительница устроила беспричинный скандал с работниками магазина, выражалась грубой нецензурной бранью в адрес персонала и покупателей, отказывалась прекращать противоправные действия. Работники торговой точки воспользовались кнопкой экстренного вызова, после чего прибывший наряд Росгвардии обнаружил у женщины спрятанный похищенный товар.

Для дальнейшего разбирательства задержанная передана сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
17/09/2025
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus