Росгвардейцы задержали злоумышленницу, которая на фоне устроенного скандала пыталась похитить элитный бренди

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемую похитительницу алкогольной продукции, которая оказалась в розыске по подозрению в серии аналогичных преступлений.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу тревожной кнопки в охраняемый магазин на проспекте Советском. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 31-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения, нарушавшую общественный порядок в торговом зале. В ходе проверки выяснилось, что под верхней одеждой у женщины находилась коробка с элитным бренди стоимостью около 3 500 рублей, которую она пыталась вынести без оплаты.

По предварительной информации, посетительница устроила беспричинный скандал с работниками магазина, выражалась грубой нецензурной бранью в адрес персонала и покупателей, отказывалась прекращать противоправные действия. Работники торговой точки воспользовались кнопкой экстренного вызова, после чего прибывший наряд Росгвардии обнаружил у женщины спрятанный похищенный товар.

Для дальнейшего разбирательства задержанная передана сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

Фото: Росгвардия