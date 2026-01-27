Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардия и журналисты оказали помощь приюту для бездомных собак в Кузбассе

В Юрге сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии в рамках акции «Добрые дела с Росгвардией» совместно с работниками Юргинской оказали помощь приюту для бездомных собак.

Благодаря объединенным усилиям росгвардейцев и представителей средств массовой информации удалось собрать около 120 килограммов сухого корма для животных. Совместно участники акции доставили питание в приют, где встретились с его владельцем.

Станислав Набатов, владелец дома для братьев наших меньших, на протяжении нескольких лет занимается спасением и содержанием бездомных животных. В настоящее время на его попечении находятся около 150 собак, значительная часть из которых относится к породе хаски. Все животные обеспечены укрытиями, однако условия содержания требуют постоянного улучшения и значительных ресурсов.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посещают приют не впервые. «Поддержка подобных социальных инициатив для нас носит системный характер и является важной частью работы, направленной на укрепление гуманитарных ценностей и помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации», - отметил сотрудник вневедомственной охраны младший лейтенант Денис Г.

Владелец приюта подчеркнул, что для активных и энергичных собак необходимы просторные территории и соответствующая инфраструктура. В настоящее время рассматривается возможность переезда приюта на новую площадку, которая позволит создать более комфортные условия для содержания животных и оказания ветеринарной помощи.

В завершение мероприятия сотрудники Росгвардии выразили готовность и в дальнейшем помогать приюту, в том числе во взаимодействии со средствами массовой информации.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
27/01/2026
