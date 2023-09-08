Росгвардия принимает кандидатов для службы в новых субъектах Российской Федерации на ярмарке вакансий

В топкинском центре занятости росгвардейцы предоставили обширную информацию о перспективах и преимуществах службы в войсках правопорядка, а также о важной роли, которую они могут сыграть в обеспечении безопасности общества и защите прав граждан.

Набор кандидатов для службы в Главное Управление Росгвардии по Донецкой Народной Республике стал отдельным аспектом обсуждения. Местным жителям рассказали о льготах, на которые кандидаты могут рассчитывать на службе в подразделениях ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Кроме этого, представители Росгвардии уделили внимание набору в новые субъекты Российской Федерации. Соискателям предлагают денежное довольствие в повышенном размере от 190 000 рублей. Кроме этого, кандидаты могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 395 000 рублей. Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и служебным жильем. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

Участники ярмарки вакансий имели возможность задать вопросы и ознакомиться с условиями и требованиями, предъявляемыми к потенциальным кандидатам. Представители войск правопорядка предоставили подробную информацию о процедуре приема, условиях прохождения службы и льготах, доступных сотрудникам.

Подробнее об имеющихся вакансиях в подразделениях территориального управления Росгвардии, а также на службу в новые субъекты Российской Федерации можно узнать по телефону 8 (3842) 36-92-07 или на официальном сайте территориального органа в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия