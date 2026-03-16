Росгвардия усиливает безопасность карет скорой помощи после нападения на медиков

В Кузбассе прорабатываются дополнительные меры по усилению безопасности карет скорой медицинской помощи. Поводом для актуализации данной работы стало резонансное происшествие, связанное с нападением на двух фельдшеров, прибывших для оказания экстренной помощи женщине в Новокузнецке. Благодаря своевременному срабатыванию кнопки тревожной сигнализации группа задержания вневедомственной охраны прибыла на место происшествия уже через четыре минуты. Сотрудники приняли необходимые меры по защите медицинских работников и задержанию нападавшей.

В настоящее время ведётся планомерная работа по дополнительному оснащению автомобилей скорой помощи современными средствами безопасности. Кареты уже оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать их местоположение и состояние.

Медицинские бригады также оснащены планшетными компьютерами, с помощью которых можно оперативно направить тревожный сигнал в экстренные службы из любой точки города. На сегодняшний день подобная система установлена на 152 автомобилях скорой медицинской помощи в 14 населённых пунктах Кузбасса. В апреле планируется дополнительно принять под защиту кареты скорой помощи в городе Ленинск-Кузнецкий.

Представители ведомства продолжают взаимодействие с руководством медицинских организаций для выработки новых решений по обеспечению безопасности медицинского персонала. Практика использования тревожной сигнализации доказала свою эффективность. Так, с начала года наряды вневедомственной охраны 9 раз выезжали по сигналам из карет СМП, приняв меры по пресечению противоправных действий в отношении медиков. Чаще всего такие сигналы поступали из Новокузнецка.

