Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардия усиливает безопасность карет скорой помощи после нападения на медиков

В Кузбассе прорабатываются дополнительные меры по усилению безопасности карет скорой медицинской помощи. Поводом для актуализации данной работы стало резонансное происшествие, связанное с нападением на двух фельдшеров, прибывших для оказания экстренной помощи женщине в Новокузнецке. Благодаря своевременному срабатыванию кнопки тревожной сигнализации группа задержания вневедомственной охраны прибыла на место происшествия уже через четыре минуты. Сотрудники приняли необходимые меры по защите медицинских работников и задержанию нападавшей.

В настоящее время ведётся планомерная работа по дополнительному оснащению автомобилей скорой помощи современными средствами безопасности. Кареты уже оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать их местоположение и состояние.

Медицинские бригады также оснащены планшетными компьютерами, с помощью которых можно оперативно направить тревожный сигнал в экстренные службы из любой точки города. На сегодняшний день подобная система установлена на 152 автомобилях скорой медицинской помощи в 14 населённых пунктах Кузбасса. В апреле планируется дополнительно принять под защиту кареты скорой помощи в городе Ленинск-Кузнецкий.

Представители ведомства продолжают взаимодействие с руководством медицинских организаций для выработки новых решений по обеспечению безопасности медицинского персонала. Практика использования тревожной сигнализации доказала свою эффективность. Так, с начала года наряды вневедомственной охраны 9 раз выезжали по сигналам из карет СМП, приняв меры по пресечению противоправных действий в отношении медиков. Чаще всего такие сигналы поступали из Новокузнецка.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
16/03/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus