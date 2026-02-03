Россельхознадзор провел консультацию для представителя кузбасских сельхозтоваропроизводителей

29 января 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел консультацию для представителя ООО «Гарант» и ООО АПХ «Провинция», выращивающих зерновые и зернобобовые культуры, семена масличных культур на территории Кемеровской области-Кузбасса.

Главному агроному разъяснены требования действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, даны консультации по применению препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерах административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

Кроме того, представитель хозяйствующих субъектов получил подробные разъяснения действующего законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. В частности, по вопросам процедуры подтверждения соответствия зерна в форме декларирования соответствия, проводимого по единым правилам и схемам, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна».

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям, что проведение профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке, и упрощающее взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.