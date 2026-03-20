Россельхознадзор провёл обучающий семинар для муниципальных служащих юга Кузбасса по контролю за сельхозземлями

19 марта 2026 года в Кузбассе состоялся обучающий семинар, организованный Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора и нацеленный на повышение эффективности муниципального земельного контроля и соблюдение земельного законодательства Российской Федерации правообладателями участков сельхозназначения.

Семинар прошёл одновременно в двух городах — Новокузнецк и Прокопьевск. В нём приняли участие представители муниципальных органов из Новокузнецкого и Прокопьевского муниципальных округов.

В ходе мероприятия обсуждались ключевые аспекты земельного контроля, включая правовые основания его осуществления, применения индикаторов риска нарушений обязательных требований, порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, а также вопросы объявления предостережений и выдачи предписаний об устранении нарушений.

Также инспекторы ведомства провели практические занятия по организации и оформлению материалов контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом в Едином реестре контрольных надзорных мероприятий.

Кроме того, ведомство представило комплекс рекомендаций для повышения эффективности муниципального земельного контроля на территории Кемеровской области — Кузбасса, в том числе:

• чёткий алгоритм действий должностных лиц;

• перечень рекомендуемых к использованию материалов и нормативных документов;

• описание характерных признаков типовых нарушений земельного законодательства.

Специалисты ведомства подчеркнули, что системный и грамотный контроль за использованием земель сельхозназначения — важное условие сохранения их плодородия и продуктивности. При этом обучение муниципальных служащих помогает выстроить единую правоприменительную практику и своевременно выявлять нарушения, угрожающие аграрному потенциалу региона.