Россельхознадзор заблаговременно напоминает аграриям о необходимости соблюдения обязательных требований при применении пестицидов и агрохимикатов

В преддверии начала активной фазы сельскохозяйственного сезона специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обращают внимание сельскохозяйственных товаропроизводителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на необходимость строгого соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации при применении пестицидов и агрохимикатов.

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» применение пестицидов и агрохимикатов должно осуществляться методами, обеспечивающими их безопасность для здоровья человека и окружающей среды, с соблюдением регламентов применения, установленных государственной регистрацией препаратов.

Кроме того, согласно статье 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации», изменения в которую вступили в силу с 1 марта 2026 года и касаются предотвращения негативного воздействия пестицидов на пчёл, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать надлежащее информирование о планируемых работах по применению пестицидов и агрохимикатов, а также соблюдать установленные требования к их использованию.

В этой связи особое внимание необходимо уделять следующим моментам:

— соблюдать регламенты применения препаратов (нормы расхода, сроки обработки, кратность);

— использовать только зарегистрированные средства;

— соблюдать санитарно-защитных зоны;

— принимать меры по предотвращению загрязнения почвы, водных объектов и смежных территорий;

— своевременно информировать заинтересованных лиц о планируемых обработках.

Несоблюдение установленных требований может повлечь причинение вреда здоровью граждан, гибель пчёл и иных объектов животного мира; загрязнение почвы и водных объектов; а, следовательно, наступление административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а при причинении существенного вреда — гражданско-правовую и иную предусмотренную законом ответственность.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание, что соблюдение обязательных требований при обращении с пестицидами и агрохимикатами является необходимым условием обеспечения продовольственной безопасности, охраны окружающей среды и сохранения биологического разнообразия.