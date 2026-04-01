Россельхознадзором выдано предостережение кузбасскому магазину, допустившему нарушения при реализации пакетированных семян

16 апреля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провёл выездное обследование без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, ведущим розничную реализацию семенного материала в г. Кемерово Кемеровской области – Кузбасса.

В ходе мероприятия в ООО «Техносистема» обнаружены пакетированные семена сельскохозяйственных растений, не соответствующие требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве».

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона, запрещается реализация на территории России семян сельскохозяйственных растений, если такие сорта и гибриды не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Однако в числе таких в магазине оказались семена огурца сортов «Шустрец молодец», «Китайские змеи»; томата сортов «Снежно-белый», «Сибирский тигр розовый», «Кубышка Гигантская», «Большой сахар», «Юбилейный Тарасенко»; капусты белокочанной сортов «Сердце Буйвола», «Белтис»; свеклы сорта «Черная магия».

Кроме того, специалистом ведомства выявлено нарушение требований ч. 2 ст. 17 Закона, согласно которой при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений. При этом в магазине к реализации предлагались пакетированные семена, у которых на тарной этикетке отсутствовали ботанические наименования сельскохозяйственных растений на латинском языке, а именно: огурец сортов «Мадрилене», «Клауд», «Конни», «Кайман», «Гинга», «Аллигатор 2», «Меренга», «Клодин», «Ла Белла»; томат сортов «Малиновый смак», «Снежно-белый», «Сибирский тигр розовый», «Демидов», «Канары», «Каспер», «Вельможа», «Мила», «Владимир Великий», «Фиолетовая галактика», «Золотые колокола», «Красавец мясистый», «Белый налив 241», «Кубышка Гигантская», «Каспар 2», «Инской», «Большой сахар, «Юбилейный Тарасенко; перец сладкий сортов: «Флексум», «Индиго», «Адмирал Нахимов»; капуста белокочанная сортов: «Сибирячка 60», «Сердце Буйвола», «Тайфун», «Трансфер», «Ринда»; свекла сортов: «Славянка», «Египетская плоская», «Египетская плоская», «Детройт», «Ред Клауд», «Цилиндра», «Салатная», «Донна»; морковь сортов: «Золотая Королева», «Курода Шантанэ», «Московская Зимняя А 515», «Нантская 4», «Шарлотта», «Шантенэ королевская», «Берликум роял», «Амстердамска», «Лосиноостровская 13».

16 апреля 2026 года в качестве превентивной меры в адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.