РУСАЛ вновь организует экологический марафон «День реки» по всей России

В 2025 году «День реки» пройдет в партнерстве с эковолонтерским проектом «360», запущенным в Восточной Сибири компанией Эн+ в 2011 году. Экологические квесты объединят городских и корпоративных волонтёров РУСАЛа на прибрежных территориях 14 городов России: Ачинска, Братска, Волгограда, Каменск-Уральского, Краснотурьинска, Красноярска, Михайловска, Москвы, Новокузнецка, Саяногорска, Североуральска, Тайшета, п.Таёжный, Шелехова.

Участникам в командах предстоит соревноваться в количестве собранного мусора на специально определенной территории. В прошлом году участниками акции стали 2300 корпоративных волонтёров, которые собрали 40 тонн отходов.

В Новокузнецке экологическая акция РУСАЛа пройдет 28 сентября с 11 до 13 часов на Байдаевских карьерах. Участвовать можно командой до 5 человек, регистрация по телефону Центра социальных программ РУСАЛа в Новокузнецке 39-70-71, 8-913-137-04-65 (Марина Бессонова, Marina.Bessonova@rusal.com)

Каждому участнику вручат стартовый набор инвентаря для уборки – перчатки и мешки разных цветов для разделения по фракциям.

Собранный в ходе акции мусор будет сразу отсортирован по фракциям и отправится на переработку.

«Вот уже почти 15 лет мы проводим «День реки» в городах ответственности РУСАЛа. В каждом – своя изюминка в организации. Работая несколько лет в Кандалакше, я всегда с интересом наблюдал за яркими театрализованными прологами в формате «косплей», который каждый год в Новокузнецке устраивает заводская «молодежка». С удовольствием посмотрю на это действо вживую и приглашаю присоединиться всех желающих» - поделился управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода Андрей Терентьев.

«Радует, что РУСАЛ не просто вовлекает сотрудников в волонтёрскую деятельность, но и привлекает внимание к проблеме сохранения рек и других водоёмов общественности, бизнеса, муниципальных и региональных властей. Очень важно продолжать поддерживать традицию развития экологичного образа жизни и культуры отдыха на природе» - отметил председатель комитета по культуре, туризму и молодежной политике Новокузнецкого городского совета народных депутатов Антон Василенко.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа