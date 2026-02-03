С 1 февраля 2026 года Отделение Соцфонда по Кузбассу проиндексировало размер материнского капитала на 5,6%

С 1 февраля Соцфонд России провел индексацию ряда социальных выплат и пособий. В их числе – одна из самых востребованных мер государственной поддержки семей с детьми – материнский (семейный) капитал. В Кузбассе в 2025 году им воспользовались 22 тысячи семей.

Теперь размер материнского капитала на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, составляет 728 921,9 руб.

На второго ребенка с 2020 года, если не получали маткапитал на первого, 963 243,17 руб. На второго ребенка с 2020 года, если уже получали на первого, – 234 321,27 руб.

Индексация положена не только семьям, которые пока не воспользовались материнским капиталом, но и семьям, которые уже частично потратили средства – остаток средств маткапитала, сохраненный на сертификате, также вырастет.

Узнать сумму неиспользованных средств родители могут на портале госуслуг, а также в клиентских службах Отделения Соцфонда по Кемеровской области или в МФЦ.

Также, в связи с увеличением с нового года прожиточного минимума на душу населения (в Кузбассе – 17 234 руб.), вырос размер ежемесячной выплаты из материнского капитала на ребенка до трех лет.

Право на нее есть у семей, в которых доход на каждого члена семьи меньше двукратной величины прожиточного минимума на душу населения в Кузбассе, в 2026 году – это 34 468 рублей. В новом году размер выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка – 16 717 рублей.

«Отделение СФР по Кузбассу уже произвело перерасчет выплаты для родителей более 5 000 кузбасских детей. Выплата из средств материнского капитала устанавливается на 12 месяцев. Заявление о ее продлении нужно подать в Отделение Соцфонда по Кузбассу в последний месяц текущего периода или в месяц, следующий за окончанием выплат», – пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области - Кузбассу Людмила Бабичук.

Важно:

Выплата поступает на счет получателей или в отделения Почты России (если семье удобно получать через почту) в следующем месяце за предыдущий. Например, выплата из маткапитала за февраль поступит в марте.

Остались вопросы? Обращайтесь к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Фото: ОСФР