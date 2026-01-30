С 1 февраля увеличивается ряд социальных и страховых выплат, предоставляемых Отделением СФР по Кузбассу

С февраля 2026 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу проиндексирует более 40 выплат, пособий и компенсаций. Размер повышения составит 5,6%. Если выплаты уже были назначены кузбассовцам, обращаться за их повышением никуда не нужно, всё произойдет автоматически.

Например, произойдет повышение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), одной из самых распространенных мер соцподдержки. Эту выплату дополнительно к пенсии получают люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, чернобыльцы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и Советского Союза, Герои Труда, матери-героини и некоторые другие наши сограждане. Повышение размера ЕДВ у разных категорий отличается и зависит от обстоятельств ее назначения.

Вместе с ЕДВ также на 5,6% региональное Отделение СФР увеличивает стоимость набора социальных услуг (НСУ). С 1 февраля его полный денежный эквивалент вырастет до 1825,25 рубля. По умолчанию НСУ включает в себя бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки в санаторий или проезд на пригородных электричках, а также проезд на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Получатель ЕДВ может заменить набор социальных услуг деньгами частично или полностью.

Будут повышены и некоторые выплаты семьям с детьми. Например, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка будет составлять 36 985,59 рубля с кузбасским районным коэффициентом. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (также с районным коэффициентом) с 1 февраля будет равен 13 870,53 рубля.

Станет больше на 5,6 % и сумма сертификата на материнский капитал.

Также Отделение СФР по Кемеровской области проиндексирует выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. В 2026 году неработающий или работающий неполный рабочий день родитель, усыновитель, а также и неработающее другое лицо, осуществляющее уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, будет получать 15 032,16 рубля с учетом кузбасского районного коэффициента.

В феврале будут проиндексированы суммы мер соцподдержки чернобыльцев, увеличится ежемесячная страховая выплата пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР