Сахарный диабет – эпидемия 21 века

Сахарный диабет является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний. В России зарегистрировано около 5 млн человек с сахарным диабетом, из них 92,5% имеют сахарный диабет 2 типа, который развивается с возрастом на фоне избыточной массы тела. Считается, что фактически распространенность СД в 2-3 раза больше. Каждый третий человек, страдающий диабетом, остается невыявленным, и поэтому не проходит лечение.

Если сахарный диабет не диагностирован и не лечится, то из-за высокого уровня глюкозы в крови могут возникнуть опасные для жизни нарушения сосудистого тонуса, рассказала Елена Лобыкина, доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Серьезные осложнения диабета включают острые нарушения кровообращения в мозге и сердечной мышце (риск сердечного приступа и инсульта увеличивается до 4 раз для людей с сахарным диабетом), потерю зрения, нарушение функции почек.

Наиболее частые признаки сахарного диабета: жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, кожный зуд. Однако при втором типе симптомы заболевания кроме избыточного веса вообще неярко выражены. Часто диагноз ставится уже на фоне возникших осложнений: инфаркта или инсульта.

Основной принцип профилактики сахарного диабета – пересмотр своего образа жизни: питания и движения.

Прежде всего нужно нормализовать вес. Снижение веса – процесс не быстрый и состоит из двух этапов: снижения веса (за счет снижения калорийности питания) и удержания достигнутого веса (за счет увеличения физической активности). Снижать калорийность питания нужно как минимум на 300 ккал ежедневно, например, за счет сладких и мучных продуктов. Как правило, в рационе питания людей с сахарным диабетом не хватает витаминов (С,Д, группы В), магния, цинка, железа, жирных кислот семейства омега-3, сложных углеводов (клетчатки), которые нормализуют массу тела, и в избытке продукты с простыми углеводами: ежедневные сладости, выпечка, лапша, картофель. Конечно, необходимо жесткое ограничение сахара и изделий из муки высшего сорта, сладких фруктов, лапши и картофеля.

Для поддержания регулярной физической активности самое доступное и необходимое: ходьба в интенсивном темпе - минимум 30 мин. в день, ежедневная утренняя гимнастика и силовые упражнения 2-3 раза в неделю. Очень важен полноценный ночной сон (7-8 часов, причем ложиться спать не позднее 22-23 часов).

Помимо изменения образа жизни необходимо своевременное выявление сахарного диабета. Для этого следует прислушиваться к своему организму, регулярно проходить диспансеризацию и медицинские профилактические осмотры, ответственно подходить к необходимости изменения образа жизни и лечения при выявлении повышения глюкозы в анализах крови.

Фото предоставлено КЦОЗиМП