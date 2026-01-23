Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Школьники посетили «Южный Кузбасс»

Мероприятие прошло в головном офисе компании. Специалисты «Южного Кузбасса» рассказали ребятам о возникновении угля, ставшего символом Кузбасса, о Группе «Мечел» и компании «Южный Кузбасс». Школьники познакомились с деятельностью предприятия, узнали о ключевых профессиях и перспективах карьерного роста. Особое внимание угольщики уделили работе совета молодежи, который играет важную роль в жизни «Южного Кузбасса»: молодые специалисты часто становятся авторами свежих предложений и активно участвуют в решении актуальных вопросов компании.

Специалисты управления информационных технологий «Южного Кузбасса» продемонстрировали, как современные технологии помогают оптимизировать производственные процессы и обеспечить безопасность на предприятии. Ребята увидели, что и в угольной промышленности без IТ-специалистов не обойтись.

Одним из ярких моментов экскурсии было посещение рабочего места начальника смены «Южного Кузбасса». На больших мониторах школьники увидели работу техники и ход выполнения производственных задач. Им рассказали о специальной программе, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение техники, ее текущий план и объемы выполненных работ, например, по вскрыше и добыче угля.

Экскурсия завершилась увлекательным профессиональным квизом. Ребята отвечали на вопросы, связанные с угольной промышленностью, вооружившись полученными знаниями и собственной сообразительностью.

«Со специальностью еще не определился, но направление и учебное заведение выбрал. Буду изучать информационные технологии. Увидел, что в угольной отрасли работы для «айтишников» хватает. Экскурсия познавательная! Было интересно увидеть, как работают специалисты, пообщаться с ними. Узнать информацию из первых уст», – поделился ученик 10 «А» класса гимназии №6 Илья Пестов.

«Подобные мероприятия помогают ребятам понять, какой непростой труд стоит за привычными вещами и в целом лучше сориентироваться в выборе будущей профессии. Поэтому молодежь важно знакомить с «живым» производством. После познавательного посещения офиса у ребят возникло желание посетить разрез и увидеть в работе горную технику. Радует, что компания практикует профориентационную работу и заботится о сохранении традиций в своём коллективе», – сказала классный руководитель 10 «А» гимназии №6 Наталья Глазунова.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

23/01/2026
23/01/2026
