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Сотрудники ОМОН организовали встречу с кемеровскими школьниками

В областном центре в рамках всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники ОМОН «Оберег» провели ознакомительную встречу для воспитанников военно-патриотического клуба «Наследие».

На базе отряда спецназа у юных гостей появилась уникальная возможность узнать больше о службе в спецподразделении, познакомиться с историей кемеровского ОМОН, узнать о боевых задачах, которые выполняют бойцы в рамках служебных командировок, и задать интересующие вопросы.

Школьникам продемонстрировали современные образцы вооружения и специального снаряжения, используемого в повседневной службе. Большой интерес вызвала инженерная подготовка – ребятам рассказали о правилах работы с техническими средствами разведки и защиты, а также о важности этих навыков в работе спецподразделений. Особое внимание детей привлекло знакомство с кинологом отряда и его служебной собакой по кличке Ворожея. Специалист продемонстрировал навыки дрессировки и элементы поиска, объяснил роль четвероногих помощников в обеспечении безопасности и задержании нарушителей.

«Подобные встречи важны для формирования у молодёжи представления о профессии. Многие ребята проявили искренний интерес к нашей службе, задавали вопросы, касающиеся подготовки и отбора. Возможно, кто-то из них в будущем решит связать свою жизнь с нашей структурой», - поделился офицер ОМОН с позывным «Вал».

Сюрпризом для сотрудников ОМОН стал творческий номер, который воспитанники клуба подготовили специально к встрече. Юные участники выразили благодарность за службу.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
17/07/2025
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