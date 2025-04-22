Специалисты Россельхознадзора обращают внимание на действие нового индикатора риска в области семеноводства сельскохозяйственных растений

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание сельхозтоваропроизводителей, что в действующий приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 июня 2023 г. № 593 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений» были внесены изменения, вступившие в силу с 1 сентября 2024.

Так, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 января 2024 года № 3, установлен еще один индикатор риска, в рамках которого основанием для организации и проведения внеплановой проверки становится превышение по информации из ФГИС «Семеноводство» более чем на 20% фактических объемов высеянных семян и сделок с ними в текущем году над фактическими объемами за предыдущий год.

Также с 1 сентября 2024 года вступили в действие положения Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 454-ФЗ «О семеноводстве», в части введения Федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений – ФГИС «Семеноводство». Регистрация и предоставление сведений в ФГИС «Семеноводство» стали обязательными для всех участников производства и оборота семян сельскохозяйственного назначения.

Введение нового индикатора риска еще раз обращает на необходимость достоверного внесения данных о партиях семян, всеми участниками оборота.

При этом, наряду с новым, третьим, пунктом в Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, входят следующие индикаторы:

— ввоз в Российскую Федерацию из стран — членов Евразийского экономического союза партий семян сельскохозяйственных растений, страной происхождения (производства) которых является страна, где разрешено выращивание сельскохозяйственных растений, содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы, и в отношении семян которых на территории Российской Федерации не проводились исследования на наличие в них генно-инженерно-модифицированных организмов;

— выявление во ФГИС «Семеноводство» по истечении трех месяцев со дня ввоза в Российскую Федерацию на основании подтверждения целевого назначения ввозимых семян сельскохозяйственных растений для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ, а также для использования в образовательных целях, выданного контролируемому лицу Минсельхозом России, факта не поступления либо поступления в меньшем количестве семян сельскохозяйственных растений в адрес организации, для которой они предназначались в соответствии с подтверждением.