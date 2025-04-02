Специалисты Россельхознадзора провели профилактический визит по 2 видам контроля (надзора) для кузбасского сельхозтоваропроизводителя
31 марта 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели профилактический визит по месту осуществления деятельности ООО «Юргинский Аграрий», на протяжении 14 лет выращивающего зерновые и зернобобовые культуры, семена масличных культур на территории Юргинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.
Представителю хозяйствующего субъекта были разъяснены требования действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, даны консультации по применению препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерах административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.
Кроме того, сельхозтоваропроизводитель получил подробные разъяснения действующего законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. В частности, по вопросам процедуры подтверждения соответствия зерна в форме декларирования соответствия, проводимого по единым правилам и схемам, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна».
Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям, что проведение профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке и упрощающее взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.