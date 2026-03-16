Специалисты Россельхознадзора разъясняют правила перемещения сельхозживотных

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что согласно закону РФ «О ветеринарии» (от 14.05.1993 №4979-1 ред. от 08.08.2024) любое перемещение животных или птицы осуществляется при наличии ветеринарного свидетельства, подтверждающего их здоровье и эпизоотическое благополучие территории, из которой они вывозятся.

При оформлении ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) прописываются все проведённые диагностические исследования, вакцинация, профилактические обработки животных.

Все животные, предназначенные для перемещения, должны находиться на учете в государственной ветеринарной службе по месту их содержания, внесены в компонент ФГИС ВетИС - «Хорриот» и быть идентифицированы путём биркования или чипирования.

Животные, ввозимые в хозяйство или вывозимые из него, подлежат обязательной постановке на карантин под надзором государственной ветеринарной службы района или города в соответствии с ветеринарными правилами.

Под карантином понимается содержание перемещаемых животных изолированно от других содержащихся в хозяйстве животных в течение 30 дней после ввоза или перед вывозом. Этих животных подвергают ветеринарному клиническому осмотру, проводят диагностические исследования, вакцинируют против особо опасных заболеваний животных.

Для снятия животного с учета владелец информирует ветеринарного специалиста по месту фактического нахождения животного о выбытии животного (продажа, убой, пропажа, гибель, передача другому лицу).

Приобретение животных без ветеринарных сопроводительных документов (несанкционированное перемещение) несёт риск распространения заразных болезней!

Не вакцинированные и не подвергнутые диагностическим исследованиям животные, завезённые с других территорий, с нарушением законодательства в сфере ветеринарии, могут являться переносчиками заболеваний, опасных как для животных, так и для человека!

Поэтому, приобретая сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов, вы можете приобрести больное животное, что влечёт за собой ущерб от распространения и возникновения болезней для вашего хозяйства, населённого пункта и для региона в целом.

Чтобы уберечь район от заноса и распространения особо опасных болезней животных и человека всем владельцам животных (гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям) необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные правила по перемещению и перевозкам животных.

Покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие перемещения и перегруппировки животных необходимо проводить только под контролем ветеринарной службы района.

Для предотвращения распространения инфекционных и паразитарных болезней среди животных, а также защиты окружающей среды и людей от потенциально опасных патогенов необходимо проводить дезинфекцию автотранспорта при перевозке сельскохозяйственных животных после каждой разгрузки животных, птицы и сырья животного происхождения, кроме того, обязательна обработка ходовой части автомобиля.

Помните, что за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов особо опасных болезней животных и их распространение, предусмотрена административная и уголовная ответственность!