Суд лишил родительских прав 19-летнюю жительницу Мариинска, которая оставила новорождённую дочь в больнице

После рождения девочки молодая мать вместе с ребёнком была переведена в Кузбасскую областную больницу, но через несколько дней за нарушения режима лечебного учреждения её вывели из отделения патологии новорождённых. И после этого нерадивая мать не предпринимала попыток вернуться к ребёнку.

Судом установлено, что незадолго до своего 19-летия жительница Мариинска родила девочку. Через некоторое время была переведена вместе с ребёнком в областную больницу, куда поступили без тёплых вещей. Женщина под расписку покинула отделение, чтобы привезти тёплые вещи. Но, повторно прибыв в больницу, была в неопрятном виде и без сменных вещей. Из средств по уходу за ребёнком она привезла лишь подгузники, которые ребёнку не подходили по размеру. Женщине предоставили сменные вещи, но уже через два дня сотрудники больницы были вынуждены вывести её из отделения патологии для новорождённых в связи с нарушением режима отделения.

После этого женщина не звонила в больницу и не интересовалась здоровьем ребёнка. Через некоторое время молодая мать написала заявление и заключила соглашение о временном (на один месяц) устройстве дочери в госучреждение в связи с трудной жизненной ситуацией (материальный доход отсутствует, постоянного места жительства не имеет, ведёт бродяжнический образ жизни).

Но по прошествии месяца женщина не поменяла свой образ жизни. За время пребывания дочери в детском доме звонила пять раз, интересуясь её здоровьем и развитием, но ребёнка не навещала. В конце января 2026 года записалась на посещение, но не пришла. Не обращалась она и по вопросу возвращения дочери в семью.

При этом было установлено, что женщина является получателем пособия по уходу за ребёнком, которое расходует не по назначению.

В связи с этим Управление образования администрации Мариинского муниципального округа обратилось в суд с требованием лишить молодую мать родительских прав.

В судебном заседании женщина исковые требования не признала, но опровергнуть обоснованность заявленных требований не смогла.

В суде было подтверждено, что ответчик ненадлежащим образом осуществляет родительские права в отношении своей дочери. Оставив ребёнка в больнице, а позже отправив её в детский дом, не навещала дочь, материальной помощи не оказывала, подарки не передавала. При этом женщина не имеет постоянного места жительства, ведёт бродяжнический образ жизни. В настоящее время является получателем пособия по безработице и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, но получаемые от государства деньги расходует не по назначению.

При таких обстоятельствах суд посчитал необходимым лишить родительских прав 19-летнюю мать в отношении её дочери, передав ребёнка органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства. Одновременно с этим женщина обязана ежемесячно выплачивать алименты на содержание дочери в размере половины величины прожиточного минимума.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Росгвардия