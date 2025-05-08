Тисульская центральная библиотека отныне носит имя Ивана Григорьевича Падерина

По решению Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа центральной библиотеке присвоено имя земляка, писателя, журналиста, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Ивана Григорьевича Падерина.

Родился он на прииске Богословка Мариинского уезда Томской губернии (ныне посёлок Центральный Тисульского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса) в семье рабочего. В 1932 году, когда ему исполнилось 14 лет, пошёл работать в типографию газеты «Приисковый рабочий», которая издавалась на Центральном руднике Тисульского района. Весть о начале войны застала его на зачётной сессии заочников Новосибирского педагогического института, откуда он вместе с комсомольским активом области отправился на фронт.

И. Г. Падерин сражался с немецко-фашистскими захватчиками под Москвой, в Сталинграде. Закончил войну в Берлине в должности заместителя командира 220-го гвардейского полка 79-й гвардейской дивизии по политической части. За участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны гвардии подполковник Иван Григорьевич Падерин был отмечен многими правительственными наградами: двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Артисты Тисульского Центра досуга исполнили песни военных лет, а библиотекари рассказали о жизни Ивана Григорьевича и его вкладе в литературу. При этом присутствовали жители округа и почетные гости: директор Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи Наталья Леонидовна Майнгардт, глава Тисульского муниципального округа Андрей Анатольевич Дудник, а также внуки Ивана Григорьевича Падерина – Иван Валентинович и Виктор Валентинович Падерины.

В этот день центральная библиотека получила множество подарков, среди них коллекцию книг о Кемеровской области от Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, красочные книги от Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи. Директор детской художественной школы имени А. А. Леонова Раиса Иосифовна Мальцева передала от автора сборники произведений Анатолия Павловича Иленко. Внуки писателя передали в фонд Тисульской центральной библиотеки полное собрание книг Ивана Григорьевича Падерина.

Фото: Тисульский Центр досуга