Транспортная полиция Кузбасса поздравила семьи коллег и ветеранов в рамках акции «8 Марта – в каждый дом»

В преддверии Международного женского дня в рамках акции «8 Марта – в каждый дом» полицейские посетили семьи своих коллег, погибших при выполнении служебного долга, а также поздравили родственников тех сотрудников, кто сейчас находится в служебной командировке, и передали поздравления ветеранам.

Сотрудники отдела по работе с личным составом Кузбасского ЛУ МВД России навестили матерей и жен коллег, вручив им подарки и весенние букеты. Транспортные полицейские пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и весеннего настроения, отметив, что они могут всегда рассчитывать на помощь и поддержку.

Отдельные поздравления на дому принимала ветеран службы Зоя Ильинична Чапаева. Сейчас ей 88 лет. Более 14 лет она проработала бухгалтером в ведомстве и до сих пор с теплотой вспоминает трудовые будни и родной коллектив. Зоя Ильинична с благодарностью приняла подарки и поблагодарила бывших коллег за неизменную заботу.

«Ежегодно вместе с полицейскими мы проводим эту замечательную акцию, которая является прекрасным способом поздравить женщин с праздником и напомнить правила безопасности», - отметила член Общественного совета при линейном управлении Елена Щербинина.

