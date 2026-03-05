Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Транспортная полиция Кузбасса поздравила семьи коллег и ветеранов в рамках акции «8 Марта – в каждый дом»

В преддверии Международного женского дня в рамках акции «8 Марта – в каждый дом» полицейские посетили семьи своих коллег, погибших при выполнении служебного долга, а также поздравили родственников тех сотрудников, кто сейчас находится в служебной командировке, и передали поздравления ветеранам.

Сотрудники отдела по работе с личным составом Кузбасского ЛУ МВД России навестили матерей и жен коллег, вручив им подарки и весенние букеты. Транспортные полицейские пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и весеннего настроения, отметив, что они могут всегда рассчитывать на помощь и поддержку.

Отдельные поздравления на дому принимала ветеран службы Зоя Ильинична Чапаева. Сейчас ей 88 лет. Более 14 лет она проработала бухгалтером в ведомстве и до сих пор с теплотой вспоминает трудовые будни и родной коллектив. Зоя Ильинична с благодарностью приняла подарки и поблагодарила бывших коллег за неизменную заботу.

«Ежегодно вместе с полицейскими мы проводим эту замечательную акцию, которая является прекрасным способом поздравить женщин с праздником и напомнить правила безопасности», - отметила член Общественного совета при линейном управлении Елена Щербинина.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России 

Общество
kuzbassnews.ru
05/03/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus