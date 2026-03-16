Ученица класса Росгвардии из Кузбасса стала чемпионкой России по футзалу

В Нижегородской области командир класса Росгвардии кемеровской школы №74 Евгения Шахморданова стала чемпионкой России по футзалу в составе команды «Кузбасс-СШОР». Юная спортсменка является капитаном команды и внесла значительный вклад в победу на всероссийских соревнованиях.

Финальный этап первенства России по футзалу среди девочек до 14 лет в деревне Большой Суходол Нижегородской области. В турнире приняли участие 14 команд из девяти регионов страны. Кемеровскую область на соревнованиях представила женская команда «Кузбасс-СШОР». По итогам турнира команда стала победителем соревнований, уверенно обыграв в финальном матче команду СШ ВИЗ из Екатеринбурга со счетом 4:1.

Стоит отметить, что для команды это была третья попытка завоевать главный трофей турнира. В 2024 и 2025 годах спортсменки доходили до финала, однако становились серебряными призерами. В нынешнем сезоне команда сумела добиться долгожданной победы и завоевать звание чемпионов России.

Капитан команды, ученица класса Росгвардии Евгения Шахморданова, вместе с партнерами по команде внесла вклад в победное выступление коллектива на всероссийском уровне. На соревнованиях спортсменку поддерживала ее мама.

По словам куратора классов Росгвардии кемеровской школы №74, победа кузбасской команды на первенстве России стала значимым достижением для регионального спорта и ярким примером успехов учащихся профильных классов Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
16/03/2026
