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В Белове открыт детский сад «Изумрудный город» на 180 мест

Детский сад с цифровым оборудованием, наборами для робототехники и собственной метеостанцией построен в квартале «Сосновый» Беловского городского округа. Современное дошкольное учреждение возвели по национальному проекту «Демография», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

«Изумрудный город» рассчитан на 180 мест (8 групп), из них 80 мест (4 группы) — для детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет. Для них предусмотрены специальные условия: манежи, пеленальные столы, стульчики для кормления, комфортная игровая мебель. Также в детсаду будут принимать малышей с особенностями здоровья для развития в режиме инклюзии.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
19/08/2023
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