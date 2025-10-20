В Кемеровской области транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования женщины на железной дороге

Сегодня утром в дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что на перегоне станций Зеньково – Прокопьевск пассажирским поездом смертельно травмирована женщина.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что пострадавшей является 35-летняя местная жительница, которая переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Машинист локомотива, увидев находящегося на железнодорожных путях человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности.

Фото: Пресс-секретарь ЛО МВД России на ст. Белово - Виктория Сидорова