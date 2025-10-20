Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кемеровской области транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования женщины на железной дороге

Сегодня утром в дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что на перегоне станций Зеньково – Прокопьевск пассажирским поездом смертельно травмирована женщина.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что пострадавшей является 35-летняя местная жительница, которая переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Машинист локомотива, увидев находящегося на железнодорожных путях человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности.

 

Фото: Пресс-секретарь ЛО МВД России на ст. Белово - Виктория Сидорова

Происшествия
Белово
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
20/10/2025
Происшествия
Белово
Прокопьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus