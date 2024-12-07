В Кузбассе пенсионер передал для нужд СВО неучтенное оружие

В Кемеровской области инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выразили благодарность жителю поселка Крапивинский, который спустя 30 лет решил выдать правоохранителям незаконно хранящееся ружье с целью отправки бойцам СВО.

По словам 74-летнего жителя, он приобрел ружье ТОЗ-БМ шестнадцатого калибра в 1990 году в Казахстане. После переезда в Кузбасс и с началом оружейной реформы в России мужчина не стал ставить оружие на учет. Все эти годы «двустволка» хранилась в сейфе и ни разу не использовалась. Узнав из СМИ, что гладкоствольное оружие требуется бойцам СВО, мужчина решил, что ружье, которое не послужило ему, должно послужить для защиты Родины.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее завершении ружье может быть передано через лицензионно-разрешительную службу Росгвардии для нужд специальной военной операции, в частности для борьбы с вражескими дронами. Кроме того, мужчина может получить денежное вознаграждение в рамках областной профилактической операции «Оружие», сумма которого достигает 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдающие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Также им выплачивается вознаграждение в рамках программы. Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О намерении сдать взрывчатые вещества, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону; при этом перевозить такие предметы самостоятельно категорически запрещено!

С начала года благодаря активному участию граждан из незаконного оборота изъято 62 единицы оружия, включая нарезное, гладкоствольное, газовое и самодельное, а также более 1 200 патронов.

Фото: Росгвардия