В Кузбассе под контролем Россельхознадзора состоялась новая отгрузка партии пшеницы в Казахстан

5 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил фитосанитарный сертификат на партию пшеницы, выращенной на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и подготовленной для экспорта в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка 70 т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожный вагон.

Партия подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».