В Кузбассе под контролем Россельхознадзора в Калининград отгружены новые партии рапса
С 26 по 28 января 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 38 фитосанитарных сертификатов на партии рапса для отправки в железнодорожных вагонах в Калининград.
При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Чебулинского, Ижморского и Гурьевского районов Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.
В результате партии рапса в совокупном объеме 2 480,7 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
03/02/2026