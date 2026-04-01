В Кузбассе под контролем Россельхознадзора в Киргизию отгружены первые в 2026 году партии муки пшеничной

15 апреля специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 2 фитосанитарных сертификата на первые в 2026 году партии пшеничной муки, произведенной на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленной для дальнейшей транспортировки в Республику Кыргызстан.

Под контролем ведомства погрузка муки производилась в железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 47,6 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».