В Кузбассе росгвардейцы на маршрутах патрулирования разыскали семерых разыскиваемых граждан

В городах Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в течение прошедшей недели выявили и задержали семерых граждан, находившихся в розыске.

Разыскиваемые лица были обнаружены росгвардейцами при патрулировании улиц и общественных мест, а также при отработке сигналов тревожной сигнализации на охраняемых объектах. Среди задержанных жители Ленинска-Кузнецкого, Киселевска, Осинников, Анжеро-Судженска, Юрги и Прокопьевска. Подозреваемыми оказались мужчины в возрасте от 20 до 57 лет, которые разыскивались за совершение имущественных преступлений и других противоправных действий.

Так, в городе Осинники наряд вневедомственной охраны Росгвардии сработал по сигналу «тревога» в одном из магазинов, расположенных на улице Победы. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в мелком хищении. Предварительно установлено, что мужчина на фоне алкогольного опьянения пытался выйти из торгового зала, не оплатив бутылку коньяка, спрятанную в рукаве верхней одежды. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что задержанный числится в оперативном розыске за совершение других имущественных преступлений.

Для дальнейшего разбирательства все задержанные были переданы инициаторам розыска.

