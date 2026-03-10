Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе Россельхознадзор инициировал обсуждение вопроса по повышению эффективности выявления и ликвидации свалок

5 марта 2026 года в Кемерово на базе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора состоялось совещание, посвящённое предотвращению и ликвидации несанкционированных свалок и захламления территорий отходами производства и потребления, с участием заместителей руководителя ведомства Марины Язьковой и Андрея Стуканова.

На мероприятие были приглашены заместитель министра природных ресурсов и экологии Кузбасса, представитель Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса, представители органов местного самоуправления Юргинского и Яшкинского муниципальных округов, а также ООО «Чистый Город Кемерово».

Представляя результаты работы за 2025 год, Марина Язькова проинформировала, что, на землях сельскохозяйственного назначения региона специалисты выявили 9 свалок общей площадью 6,5 га. При этом ликвидировано 10 свалок на площади 6,9 га, из которых 7 свалок (2,7 га) были обнаружены в 2025 году, а 3 свалки (4,2 га) — в предыдущие периоды.

В ходе встречи обсудили и реализацию региональных программ по ликвидации свалок, уделив особое внимание планам Юргинского и Яшкинского муниципальных округов на весну и лето 2026 года, где предстоит исполнить предписания Россельхознадзора по устранению нарушений.

Представители ведомства, осуществляющего федеральный земельный надзор, подчеркнули, что важно не просто ликвидировать свалки, но и впоследствии ввести очищенные участки в сельскохозяйственный оборот. Это позволит одновременно улучшить экологическую обстановку и рационально использовать земельные ресурсы.

Кроме того, на совещании внимание участников было акцентировано на необходимость ежегодного анализа результатов работы и корректировки планов с учётом текущей ситуации, что значительно повысит эффективность принимаемых мер. 

kuzbassnews.ru
10/03/2026
