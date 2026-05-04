В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственника двух зарастающих сельхозучастков

Зарастание части двух земельных участков общей площадью 6,5 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 3 апреля 2026 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Топкинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими неиспользование гражданином сельхозугодий, стало зарастание участков древесной растительностью, что является нарушением обязательных требований Земельного кодекса РФ и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 23 апреля 2026 года ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес физического лица, в пользовании которого данные участки находятся на праве собственности. Также ему предложено провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от древесной растительности, приведению земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (для сельскохозяйственного использования).

kuzbassnews.ru
04/05/2026
