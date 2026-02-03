Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на 800 т ячменя

28 января 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию ячменя урожая 2025 года, оформленную с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 800 т  зерна, предназначенного на кормовые цели, предприятие не обеспечило проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Алсион; Ампир Экстра; Тиара; Виал Траст — тифенсульфурон-метил; глифосат кислоты (калиевая соль); тиаметоксам; тебуконазол + тиабендазол, используемых при выращивании. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Прокопьевского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства декларация о соответствии признана недействительной, а хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:
— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;
— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна.

Общество
kuzbassnews.ru
03/02/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus