В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу в связи с отсутствием исследований на пестициды

15 апреля 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес крестьянского хозяйства  в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор ведомства установил, что при декларировании 2,7 тыс. т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Гранберг Про, Гранберг, Лайфлайн (тебуконазол, глюфосинат аммония), применённых при его выращивании в 2025 году. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также изучить требования данного Технического регламента Таможенного союза.

21/04/2026
Общество
