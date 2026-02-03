В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал поставку первых в 2026 году лесоматериалов из березы во Вьетнам

27 января специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку первых в 2026 году 540 куб. м лесоматериалов из березы, заготовленных на территории Ижморского района Кемеровской области-Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки во Вьетнам.

В ходе досмотра всех экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выданы 12 фитосанитарных сертификатов.