Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Семеноводство» выявил факт посева сельхозпроизводителем более 101 тонны несортовых семян

16 апреля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе мониторинга данных Федеральной государственной информационной системы «Семеноводство» выявил нарушения отраслевого законодательства у кузбасского сельхозпроизводителя из Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области- Кузбасса.

Так, у сельхозтоваропроизводителя установлено отсутствие документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных растений, высеянных в 2025 году.
При этом сведения о посеве 101,6 т семян пшеницы мягкой яровой, ячменя ярового, овса ярового, рапса ярового, гречихи были внесены аграрием во ФГИС «Семеноводство» без необходимого документального подтверждения их качества.

По выявленным фактам в адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напоминаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве» все предназначенные для посева семена должны сопровождаться документами, удостоверяющими их сортовые и посевные (посадочные) качества.

Кроме того, п. 1 ч. 9 ст. 21 этого же закона закреплена обязанность юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в области семеноводства, а также ввоз и вывоз семян сельскохозяйственных растений, предоставлять соответствующую информацию во ФГИС «Семеноводство».

kuzbassnews.ru
22/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus