В Кузбассе Россельхознадзором прекращено действие декларации на 6 тысяч тонн пшеницы

15 апреля 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу ООО «КХ Победитель» в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Мариинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор ведомства установил, что при декларировании 6 тыс. т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Аякс, КС, Эверест (азоксистробин, дифеноконазол, флукарбазон натрия), применённых при выращивании в 2025 году.

Кроме того, при рассмотрении декларации о соответствии и изучении, анализе протоколов испытаний выявлена некорректность сведений о месте изготовления продукции: в протоколах испытаний (строка «Производство») они не соответствуют данным на сайте «Росаккредитация» и в печатной форме декларации о соответствии (поле 5, строка «Изготовитель»).

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере и на основании недостоверных сведений и документов, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также изучить требования данного Технического регламента Таможенного союза.