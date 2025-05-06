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В Кузбассе с участием представителей Россельхознадзора обсудили вопросы сохранения кузбасской пчелы и пути развития отрасли

29 апреля 2025 года представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в межведомственном совещании по актуальным вопросам пчеловодства Кузбасса, решение которых имеет важное значение для дальнейшего развития этого сектора сельского хозяйства.

Инициаторами мероприятия выступили члены Союза пчеловодов России. Для участия в обсуждении проблем отрасли по видео-конференц связи были также приглашены и специалисты Управления ветеринарии Кузбасса.

В ходе совещания были рассмотрены такие актуальные для пчеловодов региона вопросы, как усиление контроля над незаконным ввозом пчелопакетов из среднеазиатских республик, защита породных качеств кузбасской пчелы, идентификация и регистрация пчелопасек в системах Россельхознадзора и проведении лабораторных исследований продукции пчеловодства.

По мнению большинства участников совещания решение этих вопросов позволит создать условия не только для сохранения уникального генофонда кузбасской пчелы, но и повысить качество и объем продукции пчеловодства в Кузбассе.

Завершающим аккордом встречи стало обсуждение вопроса о необходимости выработки уполномоченными отраслевыми и правоохранительными органами комплекса мероприятий по противодействию незаконному ввозу на территорию Кузбасса и транзиту по региону импортных пчелопакетов.

Общество
kuzbassnews.ru
06/05/2025
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