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В Кузбассе состоялся гала-концерт межрегионального фестиваля-конкурса гармонистов «Фронтовая гармонь»

В сельском Доме культуры села Красное Ленинск-Кузнецкого округа была развернута выставка старинных гармоней. Действовали специально оборудованная фотозона «Военный бивак», музыкальная площадка «Песни Победы» и полевая кухня.
Гала-концерт открыл сводный хор сел Красного и Ариничево. Перед зрителями выступили 37 гармонистов, среди которых были как профессиональные музыканты, так и любители. Участники концертной программы исполняли военные частушки, припевки, обработки русских народных песен, наигрыши, авторские произведения, попурри на военную тему.
Решением жюри была определена «Десятка лучших гармонистов Кузбасса». Мариинский округ представила участница художественной самодеятельности Сусловского сельского Дома культуры Антонина Петровна Писарева (руководитель Сергей Аптин), исполнившая песню «Эшелон». Солистка-гармонистка отмечена дипломом лауреата третьей степени. Как самой возрастной участнице конкурса, организаторы вручили женщине русский народный платок.
Главный приз «Тульская гармонь» и почетный диплом Гран-при получил музыкант Дмитрий Юрьевич Ивасишин из Кемеровского муниципального округа.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

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kuzbassnews.ru
05/05/2025
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